Dünyanın en pahalısı Burak İnce

Altınordu’nun yıldız adayı, 17 yaş altı futbolcular içinde 1 milyon euro’luk değeriyle en pahalı isim oldu.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 22:32Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
CengizÜnder ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncuları yetiştiren Altınordu, yeni yıldız adayıyla dikkat çekiyor. İzmir ekibinin 16 yaşındaki oyuncusu Burak İnce, kendi yaş kategorisinde dünyanın en pahalı ismi oldu. Transfermarkt'ın 1 milyon euro değer biçtiği orta sahayı, 900 bin euro ile Kayserispor'dan Emre Demir (16) izledi.