Reçetesi hazır

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün hedefleri doğrultusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen Sözeri, bu kadronun en kötü ihtimalle play-off oynayabileceğini dile getirdi. 54 yaşındaki tecrübeli hoca, "İyi bir başlangıç yaparak hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bandırmaspor'da hatalar var ancak bu hataları düzeltebilecek bir kadro da var" ifadelerini kullandı.

MÜHENDİSLİK HATALI

Kadro mühendisliğinde biraz alternatif konusunda sıkıntıları olduğunu vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sakatlanan bir oyuncumuzun yerine ya da formsuz bir oyuncumuzun yerine biraz eksiklerimiz var. Bu sene ligde kalalım. Önümüzdeki sene hem tesisleşme hem de hedef anlamında çalışma sergileriz. Devre arasına kadar böyle gidip oyuncularımızın performanslarına göre iki ya da üç takviye ile takımımızı play off'ta görüyorum."