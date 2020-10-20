Haberler TFF 1.Lig Altay'da corona virüsü depremi! 15 isim pozitif

'da corona virüsü depremi!

1. Lig takımlarından 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, kulüpte yapılan Covid-19 test sonuçları neticesinde toplam 15 ismin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 17:49 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:06
Altay'da corona virüsü depremi! 15 isim pozitif

1.Lig ekibi , 8 futbolcusu, de dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Altay'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Kulübümüzde dün yapılan Covid-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

ve 'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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