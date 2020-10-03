Tuzlaspor 3-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan müthiş mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Bursaspor 6'da Burak Altıparmak, 9'da İsmail Çokçalış ve 11'de Burak Kapacak'ın golleriyle bir anda 3-0 öne geçti.

TUZLA PES ETMEDİ!

Üç farklı geriye düşmesine rağmen vazgeçmeyen ev sahibi Tuzla geri kalan bölümde müthiş bir geri dönüşe imza attı. İstanbul ekibi, 20'de Thuram, 49'da Erdem Özgenç (pen.) ve 66'da Özgür Can Özcan'ın golleriyle 3-3'ü yakalayıp maçtan 1 puanla ayrılmasını bildi.

Yeşil-beyazlı takımda Ozan İsmail Koç 74. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, namağlup unvanını da sürdürdü. Bursaspor ise puanını 4'e çıkardı.