Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor 3-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

3-3 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in yeni ekibi , 4. haftada konuk ettiği 'a karşı müthiş bir geri dönüşe imza attı. temsilcisi, ilk 11 dakikada geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberikle ayrılıp namağlup unvanını korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:37
Tuzlaspor 3-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan müthiş mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 6'da Burak Altıparmak, 9'da İsmail Çokçalış ve 11'de Burak Kapacak'ın golleriyle bir anda öne geçti.

TUZLA PES ETMEDİ!
Üç farklı geriye düşmesine rağmen vazgeçmeyen ev sahibi Tuzla geri kalan bölümde müthiş bir geri dönüşe imza attı. ekibi, 20'de Thuram, 49'da Erdem Özgenç (pen.) ve 66'da Özgür Can Özcan'ın golleriyle 3-3'ü yakalayıp maçtan 1 puanla ayrılmasını bildi.

Yeşil-beyazlı takımda Ozan İsmail Koç 74. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, namağlup unvanını da sürdürdü. Bursaspor ise puanını 4'e çıkardı.

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