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Hedefimiz zirve!

Giresunspor hocası , “Lige kötü başladık ama 2 maç kazandık. Devamı gelecek” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Hedefimiz zirve!

Giresunspor , 4 haftada 7 puanın az olduğunu ifade ederken, milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi. Keleş, "Son iki maçta ve 'yı yendik. Çıkışımız sürecek" dedi. Tecrübeli hoca, yarın 14.00'te ile hazırlık maçı yapacaklarını da söylerken, "Sakatlığını atlatan Marko Milinkoviç takımla çalışacak. Kerem Kalafat, Traore, Tavares ve Madinda ise milli takımda" ifadelerini kullandı.

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