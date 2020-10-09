Hedefimiz zirve!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 4 haftada 7 puanın az olduğunu ifade ederken, milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi. Keleş, "Son iki maçta Bolu ve Bursa'yı yendik. Çıkışımız sürecek" dedi. Tecrübeli hoca, yarın 14.00'te Rize ile hazırlık maçı yapacaklarını da söylerken, "Sakatlığını atlatan Marko Milinkoviç takımla çalışacak. Kerem Kalafat, Traore, Tavares ve Madinda ise milli takımda" ifadelerini kullandı.