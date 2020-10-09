Alt liglerden haberler (09.10.20)

ESKİŞEHİR'DE VAR DÖNEMİ

Eskişehirspor teknik direktörlük görevine İlhan Var'ı getirdi. Mustafa Özer'in yerine gelen Var ile 2 yıllık sözleşme yapıldı. Kırmızı- siyahlılar, "Teknik Direktörümüzün yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert, Hasan Tuncel, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı yapacak" açıklamasında bulundu.

DRONE İLE TAKİP

3. Lig 1. Grup'a Fatsa ve Edirne yenilgileriyle başlayıp teknik direktörlük koltuğuna Mert Korkmaz'ı getiren Nevşehir, Kemer'i yenmişti. 49 yaşındaki hoca, antrenmanları drone ile havadan kaydediyor daha sonra oyuncularına gördüğü eksikleri anlatıyor.

ALİ GÜNEŞ GİTTİ TAŞDEMİR GELDİ

Ankaraspor kan değişimine gitti. Geçen sezon son 6 maçta göreve gelen Ali Güneş'in yerine İsmet Taşdemir geldi. Bu sezon lige Eskişehir galibiyetiyle başlayan Güneş sonra 3 maçı da kaybetti. İsmet Taşdemir, geçen sezon Ankaraspor'un başında 15 maça çıkmış ve 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşamıştı.

BUCA'DA ŞOK AYRILIK

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta sezona Of, Diyarbekir ve Derince galibiyetleriyle başlayan Bucaspor'da şok gelişme... Teknik Direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı. Deneyimli hocanın uzun süredir görevi bırakmak istediği ifade edildi.

ERKAN İDMANDA

Ayrılacağını açıklamasına rağmen takımda kalan Erkan Zengin, antrenmana çıktı. Bu sezon birçok yıldızı kadrosuna katan Mavi Şimşekler şampiyonluğun yine en büyük favorilerinden oldu. Çukurova ekibi; Gökhan İnler, Chedjou, Lanzafame gibi isimlerle birlikte toplam 13 takviye yapmıştı.

İNEGÖL'Ü YENERİZ

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta yarınki İnegöl maçını kazanmak istediklerini söyledi. Özbalta, "İlk 3 hafta hem oyun hem de skor açısından mutluluk verdi. Cumartesi-çarşamba sıkışık bir maç takvimi olacak. Buna fiziksel zihinsel ve fiziksel anlamda hazır olmalıyız" yorumunu yaptı.

TOMANE İDDİALI

Samsun'un yıldızı Tomane, bireysellikten çok takım oyuncusu olduğunu söyledi. Oynadığı her maçta yüzde 100'ünü verdiğini aktaran Tomane, "Gol atmayı seviyorum. Her zaman kazanmak istiyorum. Başkanın projesi için buraya geldim. Stilim takımın oyununa uygun. Başarılı olacağız" dedi.