TFF 1. LİG... 2. VE 3. LİG...

HER TAKIMI YENEBiLiRiZ

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Her maçı kazanmaya odaklı oynayacağız. Kazanan, iyi futbol oynayan, keyif veren, vitrine genç oyuncular çıkartan takım olmak istiyoruz" diye konuştu. Genç hoca, geçmişten gelen bir takım sıkıntıların bulunduğunu, yönetim ve başkanın bu konuda çalıştığını da söyledi. Er, maç eksiklerini giderince her takımı yenebileceklerini de kaydetti.

MERT GERİ DÖNÜYOR

TFF 1. Lig'de 4 maçta topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak olan Altınordu'da Muhammed Mert'in iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 haftadır tedavi gören 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun iyileştiği ve takımla çalışayacağı kaydedildi.

17'LİK BİLAL BUDAK KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE

Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı. Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da oynayan futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu. Bu sezon iki maçın tamamında oynayan genç oyuncu, geçen sezon 21 müsabakaya çıkıp; 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

G.HANE EMİN ELLERDE

Misli.com 2'inci Lig ekibi Gümüşhanespor'da kulüp Başkanı Vahit Olgun, kadrolarına 22 oyuncu kattıklarını belirterek zaman istedi. Olgun, "Birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz. Artık Gümüşhanespor emin ellerde olacak" ifadelerini kullandı.

ALTAY'DA BURAK GÜVEN VERDİ

Altay kalecisi Burak Öğür, kurtarışlarıyla takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven verdi. Sezon başında Ümraniye'den gelen 31 yaşındaki file bekçisi, Cihan'la girdiği rekabeti kazanarak ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. 4 maçın 3'ünde kalesini kapatan Burak, sadece İstanbul maçında 2 gol yedi.

Manisa büyük kulüp

Beyaz Grup'ta 3'te 3 yaparak zirveye yerleşen Manisa FK'da son gün Bolu'dan 2 yıllığına gelen Mustafa Durak'ın lisansı çıktı. 32 yaşındaki sol kanat, "2. Lig'e geldim ama Manisa çok büyük bir kulüp. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonu şampiyon oluruz" diye konuştu.