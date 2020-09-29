Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da Mustafa Aztopal: Şanssız şekilde berabere kaldık

'da : Şanssız şekilde berabere kaldık

Yeni sezonda hedefi olarak belirleyen Yılport 'da karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin üzüntüsü yaşanıyor. ekibinde genel menajer şanssız bir beraberlik aldıklarını ifade etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 12:38
Samsunspor'da Mustafa Aztopal: Şanssız şekilde berabere kaldık

Aztopal, 2-1 öne geçtikleri karşısında şanssız şekilde beraberlik aldıklarını söyledi.

Bandırmaspor'un iyi bir takım oluşturduğuna işaret eden Aztopal, "Sonuç olarak iyi bir takımı yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Biz de eksiklerimize rağmen çok iyi oynadığımız Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında 2-1 öne geçmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. Deplasmandan puan almak önemliydi, şampiyonluk yolunda 1 puan da iyidir." dedi.

Aztopal, pazar günü sahalarında Akhisarspor ile karşılayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Milli takım arasına girmeden önce Akhisarspor ile sahamızda oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarına bugün başlıyoruz. Sahamızdaki maçta tek hedefimiz var, o da galibiyettir. Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin sakatlığı geçti ve takıma katıldı. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi bittikten sonra izolasyon sürecini tamamlayan da takımla birlikte çalışmalara katılacak. Ne yazık ki Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in izolasyon süreçleri bir hafta daha devam edecek. Bandırmaspor maçında sakatlanan Kevin Boli'nin de bugün MR'ı çekilecek, umut ediyoruz ki önemli bir sakatlığı yoktur."

Önlerinde çok uzun bir süreç bulunduğunu, bu yolda zaman zaman eksikleri olacağını vurgulayan Aztopal, takımı bu bilinçle oluşturduklarını, haftayı kayıpsız geçerek yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.

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