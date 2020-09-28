Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor'da Mustafa Özer'le yollar ayrıldı

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1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı. | Son dakika haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:44
Eskişehirspor'da Mustafa Özer'le yollar ayrıldı

1. Lig'in 3. haftasında Altay'a konuk olan , sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Kulüp yaptığı açıklama ile teknik direktör 'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz Mustafa Özer'in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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