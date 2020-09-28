Eskişehirspor'da Mustafa Özer'le yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay'a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Kulüp yaptığı açıklama ile teknik direktör Mustafa Özer'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz Mustafa Özer'in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz.