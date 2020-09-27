Altay 6-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Altay ve Eskişehirspor, Menemen İlçe Stadı'nda kozlarını paylaştı. Bülent Birincioğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada kazanan taraf attığı 6 golle Altay oldu.

Altay'ın golleri Paixao (28', 33', 45', 48'), Erhan Çelenk (35') ve Kappel'den (68') geldi.

Bu sonuçla Altay, 4 puanla 6. sırada kendine yer bulurken, Eskişehirspor, 1 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Ziya Alkurt'un uzun pasıyla defans arkasına sarkan Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk kafayla topu havalandırdı. Havalanan topa yükselen Paixao, meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 2-0

35. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay'da Kappel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk, düz bir vuruşla meşin yuvarlağı yerden ağlara yolladı. 3-0

38. dakikada sağ kanattan Kappel ile atağa çıkan Altay'da ceza sahası içinde topu önünde bulan Paixao şutunu attı ancak Eskişehirspor defansı kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Ziya Alkurt'un ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Paixao, sağ ayağının ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 4-0

48. dakikada sağ kanattan hızlı atak yapan Altay'da Kappel ceza sahası içine girerek topu altıpas üzerine gönderdi. Paixao, gelen topu tek vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 5-0

53. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da Ziya Alkurt kaleye şutunu gönderdi ancak top direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi gören Halil İbrahim Öner'in şutunda kaleci Burak Öğür topu güçlükle kornere çeldi.

68. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Altay'da Regattin'in pasıyla ceza sahasına sağ taraftan giren Kappel, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 6-0