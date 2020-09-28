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1-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

1. 'in 3. hafta mücadelesinde sahasında ekibi Altınordu'yu ağırladı. Mücadele konuk ekibin 'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Altınordu puanını 6'ya yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 01:33
Boluspor 1-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

Beypiliç , 1'inci 'in 3'üncü haftasında evinde Altınordu'ya mağlup oldu.

9'uncu dakikada Altınordu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa gelişine vuran Oğulcan'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

14'üncü dakikada Beypiliç Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta Tugay'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

86'ıncı dakikada Altınordu kontra atağında ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce'nin şutu ağlara gitti: 1-2.

Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu.

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