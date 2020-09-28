Boluspor 1-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.
9'uncu dakikada Altınordu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa gelişine vuran Oğulcan'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 0-1.
14'üncü dakikada Beypiliç Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta Tugay'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
86'ıncı dakikada Altınordu kontra atağında ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce'nin şutu ağlara gitti: 1-2.
Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu.