Haberler TFF 1.Lig Altınordu'dan transfer! Emre Nefiz...

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1. Lig ekiplerinden , en son 'da forma giyen 'i kadrosuna dahil etti. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre Nefiz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:54
Altınordu'dan transfer! Emre Nefiz...

Açıklamada görüşlerine yer verilen , 'da başarılı olmayı çok istediğini belirtti. Altınordu'da gençlerin ve tecrübeli oyuncuların çok iyi bir ekip oluşturduğu söyleyen Emre Nefiz, "Altınordu hedefleri ve projeleri olan bir yer. Burada hem başarılı olmak hem de gençlere örnek teşkil etmek gibi iki önemli görevim var, ikisini de başaracağım." ifadelerini kullandı.

Futbola Almanya'da başlayan Emre Nefiz, kariyerinde , , ve Giresunspor'da forma giydi.

Altınordu, Emre Nefiz'den önce , Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün'ü etmişti.

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