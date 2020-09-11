Bandırmaspor'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.