Bandırmaspor'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da corona virüsü paniği yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi.
Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.
- 11.09.2020
- MEB açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?
- Fenerbahçe'de ayrılık! Tisserand geldi o gidiyor
- Fenerbahçe eski yıldızına kanca attı! İmza an meselesi
- Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Menemenspor - Altınordu FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bandırmaspor'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.