Bandırmaspor'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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Bandırmaspor'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi

Bandırmaspor'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi

1. Lig'in yeni ekiplerinden 'da corona virüsü paniği yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

1. Lig ekiplerinden 'da iki futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.

  1. 11.09.2020
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