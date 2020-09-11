Menemenspor - Altınordu FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Menemenspor - Altınordu FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Menemenspor - FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Menemenspor - Altınordu FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig heyecanı başlıyor. Açılış mücadelesinde Menemenspor ile FK kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Altınordu FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig heyecanı başlıyor. Menemenspor sahasında FK'yı konuk ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Altınordu FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MENEMENSPOR - ALTINORDU FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Altınordu FK maçı 11 Eylül saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MENEMENSPOR - ALTINORDU FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

TFF 1. LİG BAŞLIYOR!

Futbolda bu yıl 58. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden organizasyon, 2007-2008'den sonra ise TFF 1. Lig adını aldı.

Ligin ilk yarısı 3 Ocak 2021'de tamamlandıktan sonra, ikinci devre 24 Ocak 2021'de başlayacak. 34 haftalık normal sezon, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak maçlarla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig play-off mu?sabakalarında, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

  1. 11.09.2020
  2. Güncelleme: 11.09.2020 09:09
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