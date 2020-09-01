Romalı yıldız mesaj yolladı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Romalı yıldız mesaj yolladı!

Romalı yıldız mesaj yolladı!

Romalı yıldız mesaj yolladı!
Roma forması giyen dünyaca ünlü 'nun videosu dün en çok konuşulanlar arasına giydi. Boşnak futbolcu, çektiği videoda Başkanı Yüksel Yıldırım'a başarılar dilerken, şu sözleri sarfetti: "Yüksel Başkan, sana ve takımın Samsunspor'a Süper Lig yolunda iyi şanslar dilerim."
  1. 1.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Romalı yıldız mesaj yolladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA