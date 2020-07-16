Alt liglerden haberler (16.07.20)
Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ALTIPARMAK KALIYOR
Hatay'ı şampiyon yaparak Süper Lig'e yükselten teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın geleceği belli oldu. Bordo-beyazlılar, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşüp sözleşmeyi uzatacak. Ardından transfer çalışmalarına hemen başlanacak.
ANKARA DEMİR MAÇA ÇIKACAK
Kırmızı Grup'ta TFF'nin aldığı play-off kararı nedeniyle ligden çekilen Ankara Demir maçlara çıkacak. Yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından Sakarya karşılaşmasını oynama kararı aldı. Takımın 20 Temmuz'daki maçı oynamak için Antalya'ya gideceği aktarıldı.
MUSTAFA HAMLESİ
Menemen, sözleşmesi bitecek Mustafa Çeçenoğlu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kanatlarda görev yapan oyuncuyu bırakmak istemeyen yöneticilerin 26'lık futbolcuya iyi bir teklif sunacağı öğrenildi. Çeçenoğlu bu sezon 4 gol attı, 4 de asist yaptı.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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