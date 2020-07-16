Alt liglerden haberler (16.07.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (16.07.20)

Alt liglerden haberler (16.07.20)

Alt liglerden haberler (16.07.20)

Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ALTIPARMAK KALIYOR

'ı şampiyon yaparak 'e yükselten teknik direktör 'ın geleceği belli oldu. Bordo-beyazlılar, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşüp sözleşmeyi uzatacak. Ardından transfer çalışmalarına hemen başlanacak.

ANKARA DEMİR MAÇA ÇIKACAK

'ta 'nin aldığı play-off kararı nedeniyle ligden çekilen Demir maçlara çıkacak. Yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından karşılaşmasını oynama kararı aldı. Takımın 20 Temmuz'daki maçı oynamak için 'ya gideceği aktarıldı.

MUSTAFA HAMLESİ

Menemen, sözleşmesi bitecek Mustafa Çeçenoğlu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kanatlarda görev yapan oyuncuyu bırakmak istemeyen yöneticilerin 26'lık futbolcuya iyi bir teklif sunacağı öğrenildi. Çeçenoğlu bu sezon 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

  1. 16.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler (16.07.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA