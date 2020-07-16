Alt liglerden haberler (16.07.20)

ALTIPARMAK KALIYOR

Hatay'ı şampiyon yaparak Süper Lig'e yükselten teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın geleceği belli oldu. Bordo-beyazlılar, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşüp sözleşmeyi uzatacak. Ardından transfer çalışmalarına hemen başlanacak.

ANKARA DEMİR MAÇA ÇIKACAK

Kırmızı Grup'ta TFF'nin aldığı play-off kararı nedeniyle ligden çekilen Ankara Demir maçlara çıkacak. Yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından Sakarya karşılaşmasını oynama kararı aldı. Takımın 20 Temmuz'daki maçı oynamak için Antalya'ya gideceği aktarıldı.

MUSTAFA HAMLESİ

Menemen, sözleşmesi bitecek Mustafa Çeçenoğlu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kanatlarda görev yapan oyuncuyu bırakmak istemeyen yöneticilerin 26'lık futbolcuya iyi bir teklif sunacağı öğrenildi. Çeçenoğlu bu sezon 4 gol attı, 4 de asist yaptı.