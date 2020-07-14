Karagümrük’ten hakem isyanı!

Play-Off yolunda Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup olarak avantaj kaybeden Karagümrük, MHK'ya patladı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun verdiği kararlara tepki gösterilirken şu açıklama yapıldı: "Değerli Karagümrük taraftarları, Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na kızmayın. O kendine öğretilenleri yaptı, Allah tuzak kuranların tuzağını bozup başlarına yıkacaktır."