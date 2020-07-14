Karagümrük’ten hakem isyanı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Karagümrük’ten hakem isyanı!

Karagümrük’ten hakem isyanı!

Karagümrük’ten hakem isyanı!

Keçiörengücü'ne mğalup olarak büyük yara alan Karagümrük, 'ya tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada " taraftarları, 'na kızmayın. O kendine öğretilenleri yaptı, Allah tuzak kuranların tuzağını bozup başlarına yıkacaktır." denildi.

Play-Off yolunda Keçiörengücü'ne mağlup olarak avantaj kaybeden Karagümrük, 'ya patladı. 'nun verdiği kararlara tepki gösterilirken şu açıklama yapıldı: " taraftarları, Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na kızmayın. O kendine öğretilenleri yaptı, Allah tuzak kuranların tuzağını bozup başlarına yıkacaktır."

  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karagümrük’ten hakem isyanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA