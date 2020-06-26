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26 Haziran 2020, Cuma
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takıma güveniyor

Laleci takıma güveniyor

Geçen hafta 'u yenip Play-Off umutlarını koruyan Menemenspor'da teknik direktör Cenk , maçında oyuncularına güveniyor.

Geçen hafta 'u yenip Play-Off umutlarını koruyan Menemenspor'da teknik direktör Cenk , maçında oyuncularına güveniyor. Laleci, "Artık maç final. Oyuncularım bunun farkında. Kime görev verirsem gerekeni yapacak" diye konuştu.
  1. 26.6.2020
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