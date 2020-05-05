Altınordu'nun gurbetçi Kahraman'ı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun geçen sezon Hollanda ekibi FC Den Bosch'dan transfer edip, kiralık olarak hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ya gönderdiği Kahraman Demirtaş, tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. 26 yaşındaki savunmacı, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Niğde'de stoper olarak forma giyerken bu sezon geri döndüğü İzmir temsilcisinde sol bekte oynayan gurbetçi futbolcu, savunmada joker vazifesi gördü.
Altınordu'da 10 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Niğde Anadolu FK, tecrübe kazanıp Türk futboluna adapte olmamı sağladı. Altınordu için her an elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan Kahraman, "Salgın sona erdiğinde bambaşka bir Kahmaran olacağım" diye konuştu.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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