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05 Mayıs 2020, Salı
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'nun gurbetçi Kahraman'ı

Altınordu'nun gurbetçi Kahraman'ı

1'inci Lig ekiplerinden 'nun geçen sezon ekibi FC 'dan transfer edip, kiralık olarak hazırlayıcı takımı Anadolu FK'ya gönderdiği Kahraman Demirtaş, tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. 26 yaşındaki savunmacı, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

'de stoper olarak forma giyerken bu sezon geri döndüğü temsilcisinde sol bekte oynayan gurbetçi futbolcu, savunmada joker vazifesi gördü.

'da 10 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. FK, tecrübe kazanıp Türk futboluna adapte olmamı sağladı. Altınordu için her an elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan Kahraman, "Salgın sona erdiğinde bambaşka bir Kahmaran olacağım" diye konuştu.

  1. 05.05.2020
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