Akhisarspor'da Yılmaz Vural rotayı çizdi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor'da Vural rotayı çizdi

'da rotayı çizdi

Akhisarspor'da Yılmaz Vural rotayı çizdi

1. Lig'de üst üste Giresunspor ve 'u yenip üst sıralar için umutlanan , pazar günü evinde oynayacağı maçına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör , önlerindeki 3 maçın çok kritik olduğunu söyledi.

, ve Erzurumspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bir hafta içinde 3 karşılaşmaya çıkacağız. Bu süreçte 9 puan alırsak son 6 haftaya oldukça iddialı gireriz" dedi.

'u yeniden 'e taşımak için göreve geldiğini belirten Vural, "Son 6 haftaya kesinlikle ilk 6 içinde girmeliyiz. Özellikle 3 maçımız çok önemli. Bu hafta da rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Menmenspor-Altay, Hatayspor-Erzurumspor ve Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçları da bizi ilgilendiriyor. Önce biz kazanmalıyız. Rakiplerimizden mutlaka birileri kayıp yaşayacak. Önemli bir haftaya gireceğiz" yorumunu yaptı.

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da Yılmaz Vural rotayı çizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN