Akhisarspor'da Yılmaz Vural rotayı çizdi

Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bir hafta içinde 3 karşılaşmaya çıkacağız. Bu süreçte 9 puan alırsak son 6 haftaya oldukça iddialı gireriz" dedi.



Akhisarspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak için göreve geldiğini belirten Vural, "Son 6 haftaya kesinlikle ilk 6 içinde girmeliyiz. Özellikle 3 maçımız çok önemli. Bu hafta da rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Menmenspor-Altay, Hatayspor-Erzurumspor ve Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçları da bizi ilgilendiriyor. Önce biz kazanmalıyız. Rakiplerimizden mutlaka birileri kayıp yaşayacak. Önemli bir haftaya gireceğiz" yorumunu yaptı.

