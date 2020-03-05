Akhisarspor'da Yılmaz Vural rotayı çizdi
TFF 1. Lig'de üst üste Giresunspor ve Eskişehirspor'u yenip üst sıralar için umutlanan Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Yılmaz Vural, önlerindeki 3 maçın çok kritik olduğunu söyledi.
Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bir hafta içinde 3 karşılaşmaya çıkacağız. Bu süreçte 9 puan alırsak son 6 haftaya oldukça iddialı gireriz" dedi.
Akhisarspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak için göreve geldiğini belirten Vural, "Son 6 haftaya kesinlikle ilk 6 içinde girmeliyiz. Özellikle 3 maçımız çok önemli. Bu hafta da rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Menmenspor-Altay, Hatayspor-Erzurumspor ve Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçları da bizi ilgilendiriyor. Önce biz kazanmalıyız. Rakiplerimizden mutlaka birileri kayıp yaşayacak. Önemli bir haftaya gireceğiz" yorumunu yaptı.
- 05.03.2020
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