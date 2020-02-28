Bursaspor kalesini gole kapatamıyor
TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da takım savunması alarm veriyor. Timsah, oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor.
- 28.02.2020
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Alexander Sörloth dayı oldu
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Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal...
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forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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Fenerbahçe Beko tanınmaz halde
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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