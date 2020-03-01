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01 Mart 2020, Pazar
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ikiledi

Akhisar ikiledi

Son sıradaki 'u yenerek, üst üste 2. galibiyetini elde etti.

1. Lig'in son sırasında yer alan , 'ı ağırladı. temsilcisi rakibi 2-1 mağlup etti. Akhisar, 19. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle öne geçti. İlk golün asistini yapan Onur Ayık, 39'da ağları sarsıp Akigoları 2-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibi tek golünü ise 79'da penaltıdan Mehmet Feyzi Yıldırım kaydetti. Kalan dakikalar beraberlik için yetmedi. Akhisar bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alıp play off potasında kalma iddiasını sürdürdü. ise arka arkaya 4. kez yenildi. Es-Es gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek.
  1. 1.3.2020
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