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20 Şubat 2020, Perşembe
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bu yarışta olacak

Adana Demir bu yarışta olacak

Tütüneker: 1 maç kaybettik diye yarıştan kopmadık. Altınordu’yu yeneceğiz.

Adana Demirspor Uğur Tütüneker, içeride oynanacak Altınordu maçını kazanmak istediklerini söyledi. karşısında ilk yarıda kötü oynadıklarını kabul eden Tütüneker, "12 haftamız var. Ligin içindeyiz ve iddiamız sürüyor. Kimse oyuna gelmesin. Kendi kendimizi yemeyelim. İkinci yarı oynanan 4 maçta iyi bir performans sergiledik. İnşallah Altınordu ve Menemen maçlarına devam ediyoruz" yorumunu yaptı. Altınordu maçının seyircisiz oynanacağını anımsatan Tütüneker, "Bu maçta daha iyi bir oyunla, istek ve arzuyla sahada olmamız lazım" diye konuştu.
  1. 20.2.2020
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