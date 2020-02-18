Altınordu'da Adana Demirspor maçı öncesi çifte hedef! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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Altınordu'da Demirspor maçı öncesi çifte hedef!

Altınordu'da Adana Demirspor maçı öncesi çifte hedef!

1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demispor'a konuk olacak Altınordu'da hedef hem ilk dışı galibiyeti hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmek.

1. Lig temsilcisi Altınordu cumartesi günü deplasmanda Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor.

'u son olarak 18 Şubat 2017'de evinde 2-1 mağlup eden ekibi daha sonra rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, zirve yarışındaki Adana ekibi karşısında sürpriz bir skora imza atmak istiyor.

  1. 18.02.2020
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