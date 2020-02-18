Altınordu'da Adana Demirspor maçı öncesi çifte hedef!
TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Adana Demispor'a konuk olacak Altınordu'da hedef hem ilk dışı galibiyeti hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmek.
TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor.
Adana Demirspor'u son olarak 18 Şubat 2017'de evinde 2-1 mağlup eden İzmir ekibi daha sonra rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, zirve yarışındaki Adana ekibi karşısında sürpriz bir skora imza atmak istiyor.
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emin gec bile kaldk.seve seve
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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