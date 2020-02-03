Adana Demirspor ile Adanaspor 61. kez karşı karşıya gelecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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ile 61. kez karşı karşıya gelecek

Adana Demirspor ile Adanaspor 61. kez karşı karşıya gelecek

1.Lig’in 21.haftasında Adana derbisinde cumartesi günü karşılaşacak ile , 61. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda Adanaspor’un 22’ye 15’lik üstünlüğü bulunurken 23 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

1940'ta kurulan ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren arasındaki rekabet, her zaman sporseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki köklü takım arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde ederken, Adanaspor da 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

Bu sezon Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelen Adanaspor ile Adana Demirspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Böylelikle iki takımın karşılaştığı son 3 maç berabere bitmiş oldu.

İki ezeli rakibin karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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  1. 03.02.2020
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