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01 Şubat 2020, Cumartesi
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5’i bir yerde Altay

5’i bir yerde Altay

Transferi gövde gösterisiyle kapatan ekibi; Segbefia, , , Abdulhamit Yıldız ve Okon’a imza attırdı.

İddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Altay, son günü hareketli geçirdi. Siyah-beyazlılar, tam beş isme imza attırarak gövde gösterisi yaptı. 'ten ayrılan Prince Segbefia (28), Sakaryaspor'dan (28) ve Karagümrük'ten 'le (31) 1.5 yıllık, Karagümrük'ten Abdulhamit Yıldız'la (32) 6 aylık, 'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon (20) ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR
Beş yıldır 'de forma giyen Togolu orta saha Segbefia, ve Gaziantep ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Forvet Yaser, sezonun ilk yarısında 14 maça çıktığı Sakarya'da 5 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Kanatlarda görev yapan Turgut Doğan 14 maçta 2 golle oynadı. Stoper Abdulhamit, iki yıldır formasını giydiği Karagümrük'te 41 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle oynadı. Sürpriz Nijeryalı Okon ise kanatta görev yapıyor. Genç oyuncu, U20'de 7 kez forma giyme başarısı gösterdi.

  1. 1.2.2020
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