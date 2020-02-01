5’i bir yerde Altay

İddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Altay, son günü hareketli geçirdi. Siyah-beyazlılar, tam beş isme imza attırarak gövde gösterisi yaptı. Gaziantep'ten ayrılan Prince Segbefia (28), Sakaryaspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu (28) ve Karagümrük'ten Turgut Doğan Şahin'le (31) 1.5 yıllık, Karagümrük'ten Abdulhamit Yıldız'la (32) 6 aylık, Nijerya'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon (20) ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.



İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Beş yıldır Türkiye'de forma giyen Togolu orta saha Segbefia, Göztepe ve Gaziantep ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Forvet Yaser, sezonun ilk yarısında 14 maça çıktığı Sakarya'da 5 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Kanatlarda görev yapan Turgut Doğan 14 maçta 2 golle oynadı. Stoper Abdulhamit, iki yıldır formasını giydiği Karagümrük'te 41 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle oynadı. Sürpriz transfer Nijeryalı Okon ise kanatta görev yapıyor. Genç oyuncu, U20'de 7 kez forma giyme başarısı gösterdi.