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30 Ocak 2020, Perşembe
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Akhisar’da

Yılmaz Vural Akhisar’da

Akhisarspor, 'ın yerine sezon sonuna kadar 'ı getirdi.

Akhisarspor, 'ın yerine sezon sonuna kadar 'ı getirdi. 29'uncu farklı takıma gelen 67 yaşındaki hoca, toplamda 36'ıncı kez bir takımı çalıştıracak.
  1. 30.1.2020
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