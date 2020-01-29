Akhisarspor Yılmaz Vural ile görüşme yaptı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Akhisarspor ile resmen anlaştı

Akhisarspor Yılmaz Vural ile resmen anlaştı

Son olarak 1. Lig takımlarından 'u çalıştıran teknik direktör , 'la yollarını ayıran Akhisarspor'la yaptığı görüşmenin ardından resmi imzayı attı.

1'inci Lig'de son olarak 'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör 'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı.

Altıparmak'ın ayrılmasının ardından , ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı 'la da görüştü.

Olumlu geçen görüşmenin ardından Ege temsilcisi, tecrübeli teknik direktör ile resmi sözleşme imzaladı.

Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak 'u çalıştırmıştı.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 15:52
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