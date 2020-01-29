Akhisarspor Yılmaz Vural ile resmen anlaştı
Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor'la yaptığı görüşmenin ardından resmi imzayı attı.
TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı.
Altıparmak'ın ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak, Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'la da görüştü.
Olumlu geçen görüşmenin ardından Ege temsilcisi, tecrübeli teknik direktör ile resmi sözleşme imzaladı.
Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 15:52
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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