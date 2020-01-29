Akhisarspor Yılmaz Vural ile resmen anlaştı

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı.

Altıparmak'ın ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak, Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'la da görüştü.

Olumlu geçen görüşmenin ardından Ege temsilcisi, tecrübeli teknik direktör ile resmi sözleşme imzaladı.

Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.