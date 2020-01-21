Es-Es’in kurtuluş savaşı
Keçiören deplasmanında Onur Bayramoğlu'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer, "Devrim olacaksa bu Eskişehirspor'la başlamalıdır. Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacaktır" dedi.
Keçiören deplasmanında Onur Bayramoğlu'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer, "Devrim olacaksa bu Eskişehirspor'la başlamalıdır. Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacaktır" dedi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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