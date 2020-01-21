Es-Es’in kurtuluş savaşı

Keçiören deplasmanında Onur Bayramoğlu'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer, "Devrim olacaksa bu Eskişehirspor'la başlamalıdır. Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacaktır" dedi.