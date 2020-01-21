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21 Ocak 2020, Salı
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Es-Es’in kurtuluş savaşı

Es-Es’in kurtuluş savaşı

Keçiören deplasmanında 'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten , "Devrim olacaksa bu 'la başlamalıdır. takımları için örnek olacaktır" dedi.

Keçiören deplasmanında 'nun 88'deki golüyle altın değerinde bir 3 puan alan Es-Es, dipten kurtulma umutlarını sürdürdü. Kurtuluş savaşı verdiklerini belirten , "Devrim olacaksa bu 'la başlamalıdır. takımları için örnek olacaktır" dedi.

  1. 21.1.2020
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