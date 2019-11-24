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24 Kasım 2019, Pazar
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'da yeni başkan

Eskişehirspor'da yeni başkan Mustafa Akgören

1. Lig ekiplerinden 'un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçildi. sonrası açıklamalarda bulunan Akgören, "Çocukluğumdan beri kulübe başkan olmayı hayal ettim. Eskişehirspor'un menfaati için her zaman takımın yanında olacağız" dedi.

1. Lig ekiplerinden 'un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde tek listeyle gidilen kongreye 998 delegeden 220'si katıldı.

Delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçilen Akgören, burada yaptığı konuşmada, 49 yaşında olduğunu ve 5 yaşından bu yana Eskişehirspor'un maçlarına gittiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana kulüp başkanı olmayı hayal ettiğini ifade eden Akgören, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde arkadaşlarımızla toplantı yaptık, kent dışından gelen ve Eskişehirspor'la hiçbir ilgisinin bulunmadığı kişilerin aday olacağını söylediler. Birçok insanla görüştük, gerçekten de olacaklarmış. 49 yaşındayım 5 yaşından bu yana Eskişehirspor maçlarına gidiyorum. Eskişehirspor kültürümüz, sevdamız birçok olumsuzlukları gördük, hepimiz tribünlerden geliyoruz. Eskişehirspor'un hamuru ile yoğrulmuş yönetim kurulu üyelerine kefilim. Çocukluğumdan beri kulübe başkan olmayı hayal ettim. Eskişehirspor'un menfaati için her zaman takımın yanında olacağız."

Eskişehirspor'un, tarihinin en zor günlerini yaşadığını ancak bu durumdan kurtulmanın imkansız olmadığını vurgulayan Akgören, tutamayacakları hiçbir sözü vermeyeceklerini, tek amaçlarının ligde kalmak olduğunu sözlerine ekledi.

  1. 24.11.2019
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