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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Adana hasarlı

Taraftarları önünde 10 kişi kalan turuncu-beyazlılar, ’a puan kaptırdı... ’nin golüne Raul Rusescu penaltıyla karşılık verdi.

1. Lig'de 12. haftanın açılış karşılaşmasında 'u konuk eden , öne geçtiği mücadelede 10 kişi kalınca 1 puanla yetindi: 1-1. İlk yarısı golsüz biten maçın 55. dakikasında ile öne geçti. İrfan Can'ın kırmızı kart görmesiyle 61'de 10 kişi kalan karşısında 80'de Rusescu'nun penaltı golüyle skora denge getiren Giresun, altın değerinde 1 puan aldı.

  1. 23.11.2019
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