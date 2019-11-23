Adana hasarlı
Taraftarları önünde 10 kişi kalan turuncu-beyazlılar, Giresunspor’a puan kaptırdı... Ahmet Dereli’nin golüne Raul Rusescu penaltıyla karşılık verdi.
TFF 1. Lig'de 12. haftanın açılış karşılaşmasında Giresunspor'u konuk eden Adanaspor, öne geçtiği mücadelede 10 kişi kalınca 1 puanla yetindi: 1-1. İlk yarısı golsüz biten maçın 55. dakikasında Ahmet Dereli ile öne geçti. İrfan Can'ın kırmızı kart görmesiyle 61'de 10 kişi kalan Adana karşısında 80'de Rusescu'nun penaltı golüyle skora denge getiren Giresun, altın değerinde 1 puan aldı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Adana hasarlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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