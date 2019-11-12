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12 Kasım 2019, Salı
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Centilmenlik sponsoru

Centilmenlik sponsoru KİP

1. Lig ekiplerinden ile arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. ekibinin oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak.

Erkek modasında 'Centilmenlik' mottosunu sahiplenen , 'iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştirme' felsefesine sahip olan 'yla işbirliğine gitti. Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre, ekibinin oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak.

  1. 12.11.2019
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