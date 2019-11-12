TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile KİP arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. İzmir ekibinin oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak.
Erkek modasında 'Centilmenlik' mottosunu sahiplenen KİP, 'iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştirme' felsefesine sahip olan Altınordu'yla işbirliğine gitti. Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre, İzmir ekibinin oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak.
Centilmenlik sponsoru KİP haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.