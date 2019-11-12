Centilmenlik sponsoru KİP

Erkek modasında 'Centilmenlik' mottosunu sahiplenen KİP, 'iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştirme' felsefesine sahip olan Altınordu'yla işbirliğine gitti. Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre, İzmir ekibinin oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak.