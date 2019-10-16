Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin sürprizi! Açıklandı... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin sürprizi! Açıklandı...

'ten sürprizi! Açıklandı...

Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin sürprizi! Açıklandı...

1'inci lig ekiplerinden 'te teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmıştı. Son dakika haberine göre; Fatih Karagümrük'te boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

1'inci Lig ekiplerinden 'te teknik direktörlük görevine getirildi. Erkan Zengin hem futbolcu hem de teknik adam olarak ekibinde görev yapacak. Mustafa Özer'in ise hem pro lisansı kullanılacak hem de Erkan Zengin'in ekibine dahil olacak.

Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

  1. 16.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin sürprizi! Açıklandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN