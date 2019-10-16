Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin sürprizi! Açıklandı...
TFF 1'inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmıştı. Son dakika haberine göre; Fatih Karagümrük'te boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi. Erkan Zengin hem futbolcu hem de teknik adam olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Mustafa Özer'in ise hem pro lisansı kullanılacak hem de Erkan Zengin'in ekibine dahil olacak.
Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
- 16.10.2019
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Toplam 1
Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
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Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
Toplam 51
Yorum
emir oyun çok güzel
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