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13 Ekim 2019, Pazar
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'e sahip çıktı

Boluspor Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı

, 2’nci liginde forma giyen ve hesabından ’na destek olduğu için kulübünden tepki gören 'i ’a davet etti.

, 'na destek veren mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandıran İkinci Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu 'e sahip çıktı.

Vali Ümit, hesabından yaptığı açıklamada, Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile görüştüğünü belirterek, 25 yaşındaki futbolcuyu Boluspor'a davet etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlere başarılar dileyen Ümit, şunları kaydetti:

"Almanya'nın St. Pauli takımında futbol oynayan kahraman futbolcumuz Enver Cenk Şahin'in, yayımlamış olduğu bir paylaşımla linç girişimine tabi tutulduğunu gördük. Boluspor Kulübü Başkanı'mızla da görüştüm, evladımız da arzu ederse kendisinin Boluspor'da forma giydiğini görmek isteriz. Elbette gönlümüz ister ki bu evladımız Türkiye Süper Ligi'nde oynasın. Ama olmuyorsa, Boluspor olarak kendisine talibiz. Boluspor'da futbol oynadığını görürsek mutlu oluruz. Gün, birlik beraberlik günüdür. Cenk kardeşim ve diğer kardeşlerimiz üzülmesin. Biz o ülkelerden farklı bir davranış beklemiyoruz. Tarih bunun tanığıdır."

Belediye Başkanı da Enver Cenk Şahin'e, Nevşehir Belediyespor forması giyme davetinde bulunmuştu.

NEVŞEHİR'DEN DE DAVET ALMIŞTI

Almanya'da Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunması nedeniyle kulübü ve taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e Başkanı Rasim Arı da sahip çıkmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından resmi temaslarda bulunmak üzere 'te bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti. Arı, "Almanya'nın St. Pauli futbol takımında oynayan gurbetçimiz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımı kulübünü çok rahatsız etmiş ve gurbetçimize yaptırım kararı almışlar. Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 15:17
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