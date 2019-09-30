Hatayspor'da İlhan Palut'la yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı duyuruldu.
Hatayspor Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ''Teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz.'' denildi.
- 01.10.2019
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Terim tribündeydi
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Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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