Hatay'dan şov!

2017'de Akhisar'a imza atan 32 yaşındaki Portekizli sol kanat Barbosa, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncu, Ege ekibinde 66 maçta 7 gol, 6 asistle oynadı.



OUALİ BELÇİKA ÇIKIŞLI

Hatayspor'un diğer transferi ise Cezayirli Idir Ouali oldu. Hücum bölgesinin sağında görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Kortrijk formasını giymişti. Burada 23 karşılaşmaya çıkan Ouali 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Fransa doğumlu sağ kanat, Belçika ekibi Mouscron'un altyapısında yetişirken; Almanya'da ise Dresden ve Paderborn formalarını terletti.