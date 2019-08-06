Hatay'dan şov!
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Hatayspor, kanatları sağlama aldı. Bordo- beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Helder Barbosa ve Idir Ouali'yi renklerine bağladı.
2017'de Akhisar'a imza atan 32 yaşındaki Portekizli sol kanat Barbosa, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncu, Ege ekibinde 66 maçta 7 gol, 6 asistle oynadı.
OUALİ BELÇİKA ÇIKIŞLI
Hatayspor'un diğer transferi ise Cezayirli Idir Ouali oldu. Hücum bölgesinin sağında görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Kortrijk formasını giymişti. Burada 23 karşılaşmaya çıkan Ouali 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Fransa doğumlu sağ kanat, Belçika ekibi Mouscron'un altyapısında yetişirken; Almanya'da ise Dresden ve Paderborn formalarını terletti.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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