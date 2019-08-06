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06 Ağustos 2019, Salı
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Hatay'dan şov!

Hatay'dan şov!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen , kanatları sağlama aldı. Bordo- beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Helder ve 'yi renklerine bağladı.

2017'de 'a imza atan 32 yaşındaki sol kanat , sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncu, Ege ekibinde 66 maçta 7 gol, 6 asistle oynadı.

OUALİ BELÇİKA ÇIKIŞLI
'un diğer transferi ise oldu. Hücum bölgesinin sağında görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ekibi formasını giymişti. Burada 23 karşılaşmaya çıkan Ouali 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. doğumlu sağ kanat, Belçika ekibi Mouscron'un altyapısında yetişirken; 'da ise Dresden ve Paderborn formalarını terletti.

  1. 6.8.2019
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