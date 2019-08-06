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06 Ağustos 2019, Salı
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Alt liglerin özeti (05.08.19)

Alt liglerin özeti (05.08.19)

1.Lig, 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ADANA'DA TEKRAR LEVENT ERİŞ DÖNEMİ
1. Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevine Levent Eriş'in getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon 'u çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, daha önce 2011-2013 ve 2013-2015 olmak üzere turuncu-beyazlı ekipte iki farklı dönemde görev yapmıştı.

TİMSAH'TAN BOKİLA ATAĞI
tahtasını açtırmaya hazırlanan Bursaspor, son olarak Akhisar forması giyen Jeremy Bokila'yla el sıkıştı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin, yasağın kalkmasıyla imza atacağı ifade edildi. Bokila, geçtiğimiz sezon 23 maçta 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

BOZTEPE MENEMEN'DE
Menemenspor, son üç sezondur Balıkesir forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat Mehmet Boztepe'yi kadrosuna kattı. Kariyerine Almanya'da başlayan gurbetçi oyuncu; Eskişehir ve maceralarının ardından geldiği Balıkesir'de üç sezonda 82 karşılaşmaya çıktı ve 10 gol, 10 asistle oynadı.

KISA KISA...
TFF 2. Lig ekibi Tarsus İY, bonservisi 'da olan Alperen Pak'la anlaştı. Geçtiğimiz sezonu Sivas Belediye'de tamamlayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 31 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

, teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon BAK Spor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam daha önce birçok takımda antrenörlük yaptı.

TSYD İzmir Şubesi'nin 47'nci kez düzenlediği TSYD Ege Kupası, bugün 19.30'da Altay-Altınordu maçıyla başlayacak. Yarın Karşıyaka ile Menemen kozlarını paylaşacak. Final ise 9 Ağustos'ta olacak.

  1. 6.8.2019
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