Alt liglerin özeti (05.08.19)

ADANA'DA TEKRAR LEVENT ERİŞ DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevine Levent Eriş'in getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon Bucaspor'u çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, daha önce 2011-2013 ve 2013-2015 olmak üzere turuncu-beyazlı ekipte iki farklı dönemde görev yapmıştı.



TİMSAH'TAN BOKİLA ATAĞI

Transfer tahtasını açtırmaya hazırlanan Bursaspor, son olarak Akhisar forması giyen Jeremy Bokila'yla el sıkıştı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin, yasağın kalkmasıyla imza atacağı ifade edildi. Bokila, geçtiğimiz sezon 23 maçta 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.



BOZTEPE MENEMEN'DE

Menemenspor, son üç sezondur Balıkesir forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat Mehmet Boztepe'yi kadrosuna kattı. Kariyerine Almanya'da başlayan gurbetçi oyuncu; Eskişehir ve Adana maceralarının ardından geldiği Balıkesir'de üç sezonda 82 karşılaşmaya çıktı ve 10 gol, 10 asistle oynadı.



KISA KISA...

TFF 2. Lig ekibi Tarsus İY, bonservisi Samsunspor'da olan Alperen Pak'la anlaştı. Geçtiğimiz sezonu Sivas Belediye'de tamamlayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 31 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.



Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon BAK Spor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam daha önce birçok takımda antrenörlük yaptı.



TSYD İzmir Şubesi'nin 47'nci kez düzenlediği TSYD Ege Kupası, bugün 19.30'da Altay-Altınordu maçıyla başlayacak. Yarın Karşıyaka ile Menemen kozlarını paylaşacak. Final ise 9 Ağustos'ta olacak.