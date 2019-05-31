Eskişehir’de yeni başkan Taş

Spor Toto 1. Lig'de şehrin ikinci yarıdaki müthiş kenetlenmesi ve Kaan Ay yönetiminin destekleriyle örnek bir kurtulma mücadelesi sergileyen Eskişehirspor, yeni başkanını seçti. Kırmızı-siyahlıların Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa Osman Taş seçildi. Kaan Ay başkanlığındaki yönetim kurulu da mali olarak oy çokluğuyla ibra edildi. Başkan Kaan Ay, 2.5 yıl kapalı olan transfer tahtasını açıp 14 oyuncuya imza attırarak alternatifli bir kadro kurduklarını vurgularken, bu kadronun korunması durumunda gelecek sezon ilk 6 sırayı zorlayacaklarının altını çizdi.

ES-ES'İN BORCU 173 MİLYON TL?

Eskişehirspor Genel Kurulu'nda kulübün borcu da açıklandı. Es-Es'in 173 milyon TL borcu var ekonomik olarak büyük bir krizin içindeki Eskişehirspor'un olağan genel kurulda, mali bilançosu da açıklandı. 2018-2019 dönemi mali ve idari raporları okunarak, gelir gider bilançosu ile 2019- 2020 sezonu tahmini bütçesi açıklandı. Eskişehirspor'un 20 Mayıs itibarıyla borcunun 173 milyon 668 bin lira olduğu bildirildi.