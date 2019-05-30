Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de!
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de!

1.Lig Play-Off finalinde ve karşı kaşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erince, karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini mağlup eden Gazişehir Spor Toto 'e yükseldi.

Spor Toto 'e yükselmek için mücadele eden iki takım olan ile 'da karşı karşıya geldi. 'u 3-2'lik skorla eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u penaltılarla geçen Gazişehir Süper Lig'e çıkacak son takım olmak için mücadele etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Hatayspor ilk yarıda golü Mirkan ile buldu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Sol taraftan topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısını Gazişehir Gaziantep 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya Hatayspor'da Hamza Gür oyuna girerken Mehmet Dingil kenara alındı. Gazişehir Gaziantep aynı kadro ile sahadaydı. Karşılaşmanın 57.dakikasında Gazişehir'de Poepon'un şık vuruşu direkten geri geldi. Son bölümlere gelinirken baskısını artıran Hatayspor'da 83. dakikada Mirkan sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Uzatma dakikalarının da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı vuruşlarını 5-3 önde tamamlayan taraf Gazişehir Gaziantep oldu. Böylelikle Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep oldu.

İKİ TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçının 5. dakikasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Gazişehirli taraftarlar bir pozisyonda oyuncularının yerde kalmasına tepki gösterirken, sahaya yabancı madde fırlattı. Bu olay sonucunda çevik kuvvet ekipleri tribünlere müdahale ederken iki taraftar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar stattan çıkartılırken Hataysporlu tribünler iki taraftara yabancı madde attı.

24. PLAY - OFF

İlk olarak 1978-1979 sezonundan uygulanan play-off sistemi bu yıl 24. kez oynandı. Play-off'ta daha önce 18 takım Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sakaryaspor 2, Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, , Kayserispor, , Malatyaspor, , Orduspor, Şekerspor, Konyaspor ve Zeytinburnuspor Süper Lig biletini almıştı. Bu karşılaşma sonrası Süper Lig'e yükselen son takım ise Gazişehir Gaziantep oldu.

İSTANBUL'DA 5. FİNAL

Daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014 ve 2014-2015'te Süper Lig'e yükselen ekibin belirlendiği İstanbul, 5. kez play-off finaline sahne oldu.

Play-off finaline daha önce Ankara 7, Antalya 4, Konya 3, ve İzmir 2, ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.



İLK 11'LER
Hatayspor XI: Akın, Mehmet, Mesut, Sadi, Yusuf, Kubilay, Selim, Gökhan, Diallo, Caner, Mirkan.

Gazişehir Gaziantep XI: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Segbefia, Gökhan, Mehmet, Bjarnason, Erhan, Poepon, Oğulcan.

  1. 30.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 00:42
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