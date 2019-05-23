Adana'da sessizlik
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Adana'da sessizlik

Adana'da sessizlik

1. Lig play-off yarı final ilk maçında sahasında ağırladığı Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş 26 Mayıs’ta Hatay’da.

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off yarı final ilk maçları dün akşam oynandı. Normal sezonda son hafta elde ettiği galibiyetle play-off'a kalmayı başaran , sahasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. 5 Ocak Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 59'da konuk Hatayspor'un Caner'le bir şutu direkten döndü. Rövanş, pazar günü saat 16.00'da Hatayspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Adana Demir deplasmanda bir gol bulursa avantaj yakalayacak.

  1. 23.5.2019
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