Adana'da sessizlik
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş 26 Mayıs’ta Hatay’da.
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off yarı final ilk maçları dün akşam oynandı. Normal sezonda son hafta elde ettiği galibiyetle play-off'a kalmayı başaran Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. 5 Ocak Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 59'da konuk Hatayspor'un Caner'le bir şutu direkten döndü. Rövanş, pazar günü saat 16.00'da Hatayspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Adana Demir deplasmanda bir gol bulursa avantaj yakalayacak.
- 23.5.2019
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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