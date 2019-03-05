Giresunspor'dan birlik ve beraberlik çağrısı

Eren, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sezonu sıkıntısız bir şekilde kapatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Zor günler yaşadıklarını vurgulayan Eren, "Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Kalan maçlarımızda stadımızın biraz daha fazla dolmalı. Her maçın son dakikasına kadar bu futbolcuların desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Eren, özellikle sahalarında oynayacakları maçlarda stadın daha fazla dolması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu takım herkesin, Giresun'un ve Giresunluların takımı. Bir insan şehrine ya da o şehrin takımına küsebilir mi? Ben başka bir yerde böyle bir şey görmedim. O nedenle gerçek Giresunlulardan Giresunspor'a sahip çıkmalarını istiyorum. Tribünlere gelmelerini, birlik ve beraberlik içerisinde Giresunspor'u desteklemelerini istiyorum."

Giresunspor'un bulunduğu duruma değinen Eren, "Sezon sonuna kadar herkes dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp bu takıma sahip çıkmalı. Bu takım ne benim, ne yönetimimin. Lütfen herkes elinden geleni yapsın." ifadelerini kullandı.

Sacit Ali Eren, Boluspor ve İstanbulspor maçlarını üst üste iç sahada oynayacaklarını belirterek, bu iki maçı da kazanıp 6 puan almaları gerektiğini sözlerine ekledi.