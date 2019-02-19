Adana Demirspor'un son şansı
Ümit Özat’ın da çare olamadığı Adana Demirspor, Altınordu’yu yenerek play-off’u yakalamak istiyor.
Sezona büyük umutlarla giren fakat hüsran yaşayan Adana Demirspor'da, istikrarsız gidiş sürüyor. Hakan Kutlu ve Yılmaz Vural'ın ardından Ümit Özat'ı göreve getiren mavi-lacivertliler, son olarak Hatay'la yenişemedi. Altınordu'yu konuk edecek Mavi Şimşekler, 38 puanla 5'inci sırada yer alan rakibini yenerek play-off potasıyla farkı açmamak için büyük fırsatı değerlendirmek istiyor.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Adana Demirspor'un son şansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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