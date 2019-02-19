Adana Demirspor'un son şansı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demirspor'un son şansı

'un son şansı

Adana Demirspor'un son şansı

’ın da çare olamadığı , Altınordu’yu yenerek play-off’u yakalamak istiyor.

Sezona büyük umutlarla giren fakat hüsran yaşayan 'da, istikrarsız gidiş sürüyor. ve 'ın ardından 'ı göreve getiren mavi-lacivertliler, son olarak Hatay'la yenişemedi. Altınordu'yu konuk edecek Mavi Şimşekler, 38 puanla 5'inci sırada yer alan rakibini yenerek play-off potasıyla farkı açmamak için büyük fırsatı değerlendirmek istiyor.

  1. 19.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor'un son şansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN