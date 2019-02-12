Gazi seri bozdu – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Gazi seri bozdu

Gazi seri bozdu

’un 9 maçlık yenilmezlik serisine son veren Gazişehir, 3 haftalık aradan sonra da galibiyetle tanıştı.

1'inci Lig'de haftanın kapanış maçında 'u ağırlayan Gazişehir , rakibine 9 maç sonra yenilgiyi tattırdı: 2-0. Kerim Avcı ve , Gazişehir'in 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. İlk yarıyı 42. dakikada Kerim'in golüyle önde kapayan ev sahibi ekipte Del Valle, 90+6'da maçın skorunu belirleyen isim oldu. 35 puanla play-off potasına giren Gazişehir, pazar günü Altınordu deplasmanına çıkacak. 36 puanda kalan Hatay ise seyircisi önünde 'u konuk edecek.

  1. 12.2.2019
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