Gazi seri bozdu

Spor Toto 1'inci Lig'de haftanın kapanış maçında Hatayspor'u ağırlayan Gazişehir Gaziantep, rakibine 9 maç sonra yenilgiyi tattırdı: 2-0. Kerim Avcı ve Del Valle, Gazişehir'in 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. İlk yarıyı 42. dakikada Kerim'in golüyle önde kapayan ev sahibi ekipte Del Valle, 90+6'da maçın skorunu belirleyen isim oldu. 35 puanla play-off potasına giren Gazişehir, pazar günü Altınordu deplasmanına çıkacak. 36 puanda kalan Hatay ise seyircisi önünde Adana Demirspor'u konuk edecek.