Gazi seri bozdu
Hatayspor’un 9 maçlık yenilmezlik serisine son veren Gazişehir, 3 haftalık aradan sonra da galibiyetle tanıştı.
Spor Toto 1'inci Lig'de haftanın kapanış maçında Hatayspor'u ağırlayan Gazişehir Gaziantep, rakibine 9 maç sonra yenilgiyi tattırdı: 2-0. Kerim Avcı ve Del Valle, Gazişehir'in 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. İlk yarıyı 42. dakikada Kerim'in golüyle önde kapayan ev sahibi ekipte Del Valle, 90+6'da maçın skorunu belirleyen isim oldu. 35 puanla play-off potasına giren Gazişehir, pazar günü Altınordu deplasmanına çıkacak. 36 puanda kalan Hatay ise seyircisi önünde Adana Demirspor'u konuk edecek.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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