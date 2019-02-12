Ümraniye kaçamadı

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Ümraniyespor, Giresun deplasmanında önemli bir fırsatı değerlendiremedi: 1-1. Küme düşme potasının sınırında olan Giresunspor karşısında Vasilogiannis'in 40. dakikada attığı golle öne geçen İstanbul temsilcisi, 86'da gelen Dauda'nın vuruşuna engel olamayınca çok önemli bir iki puandan oldu. 38 puanla dördüncü sırada kalan Ümraniyespor, cumartesi günü Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak. Eğer 2 puan kaybetmeseydi Ümraniyespor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği ile puanını (41) eşitleyecekti. Yeni teknik direktörü Kemal Kılıç ile ilk maçına çıkan ve seyircisi önünde 1 puana razı olan Giresunspor ise, pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.