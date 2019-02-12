Ümraniye kaçamadı
Vasilogiannis’in golüyle son dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta Dauda’nın vuruşuna engel olamayan Ümraniyespor fırsatı tepti.
Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Ümraniyespor, Giresun deplasmanında önemli bir fırsatı değerlendiremedi: 1-1. Küme düşme potasının sınırında olan Giresunspor karşısında Vasilogiannis'in 40. dakikada attığı golle öne geçen İstanbul temsilcisi, 86'da gelen Dauda'nın vuruşuna engel olamayınca çok önemli bir iki puandan oldu. 38 puanla dördüncü sırada kalan Ümraniyespor, cumartesi günü Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak. Eğer 2 puan kaybetmeseydi Ümraniyespor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği ile puanını (41) eşitleyecekti. Yeni teknik direktörü Kemal Kılıç ile ilk maçına çıkan ve seyircisi önünde 1 puana razı olan Giresunspor ise, pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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