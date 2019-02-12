Ümraniye kaçamadı – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Ümraniye kaçamadı

Ümraniye kaçamadı

Vasilogiannis’in golüyle son dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta ’nın vuruşuna engel olamayan Ümraniyespor fırsatı tepti.

1. Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Ümraniyespor, deplasmanında önemli bir fırsatı değerlendiremedi: 1-1. Küme düşme potasının sınırında olan Giresunspor karşısında Vasilogiannis'in 40. dakikada attığı golle öne geçen temsilcisi, 86'da gelen 'nın vuruşuna engel olamayınca çok önemli bir iki puandan oldu. 38 puanla dördüncü sırada kalan Ümraniyespor, cumartesi günü Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak. Eğer 2 puan kaybetmeseydi Ümraniyespor, ve ile puanını (41) eşitleyecekti. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan ve seyircisi önünde 1 puana razı olan Giresunspor ise, pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

  1. 12.2.2019
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