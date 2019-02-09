Ankara derbisi Osmanlıspor'un

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta maçında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u konuk etti. Mücadele Osmanlıspor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.



Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri, ellerindeki tüm avantajı kaybettiklerini belirtti. Sözeri, "İki takım da iyi mücadele etti. Son haftalarda talihsiz goller yiyoruz bu durumda tüm motivasyonumuz düşüyor. 2-0 olduktan sonra çok gerildik. Devre arasında oyuncularıma yenilebiliriz ama bu tarz bir mağlubiyet istemiyorum dedim. Soğukkanlı olmamız gerekiyordu. Yenilginin bile şekli önemlidir. İkinci yarıya; soğukkanlı çıktılar ve oyunu yönettiler. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Oyuncularımı saha içinde mücadele etmezken görmedim. Bunun adı kısmetsizlik. Sezonun ikinci yarısında 4 maçta galibiyet alamayan bir takımın teknik direktörü olmak kolay değil. İyi oynuyoruz ama sonuç gelmeyince enerjimiz, motivasyonumuz düşüyor. Elimizdeki avantajların hepsini kaybettik. Lig bizim için yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.



Maç sonunda takım kaptanlarının kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sözeri, "Oyuncularım maç sonunda, başta kaptan Selçuk Şahin olmak üzere yanıma geldiler basın toplantısında ani bir açıklama yapmamamı, kendimi tutmamı söylediler. Oyuncularım istifa etmemi istemiyor ve bana söz verdiler. Bana, sezon sonunda sizinle birlikte şampiyon olmak istiyoruz, dediler. Gençlerbirliği'nin şampiyon olması gerekiyor. Kulübümüz maddi ve manevi oyuncuları destekliyor" şeklinde konuştu.



Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün maç sonunda yaptığı, "Ayuk'a karşı yapılan faullerin organize olduğunu düşünüyorum" açıklamasına cevap veren Sözeri, "Osman Hoca Uşakspor'dayken öğrencimdi. Benim organize işlerle işim olmaz. Biz sadece yediğimiz gollerden sonra kontrolümüzü kaybettik. Osman Hoca bize böyle bir yakıştırma yaptığı için söylüyorum, kendisi Türk futbolunu güzelleştirmeye baksın. Bu tür açıklamalar yapacağına biraz özeleştiri yapsın. Bu tür açıklamaları olmasa daha iyi yerlerde olabilirdi" dedi.

OSMANLISPOR KANADI

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eryaman Stadı'nda ilk kez bir Ankara derbisi oynandı. Gençlerbirliği ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geldiği mücadele 2-0 Osmanlıspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.



Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman Özköylü, Eryaman Stadını Ankara'ya kazandırdığı için Melih Gökçek'e teşekkür etti. Özköylü, "Onursal Başkanımız Melih Gökçek'e Eryaman Stadyumunu Ankara'ya kazandırdığı için teşekkür ederim. İki takımında hedefleri var. Gençlerbirliğinin stresli olacağını biliyorduk. Ayuk'a karşı yapılan faullerin organize olduğunu düşünüyorum. Hakem de buna müsaade etti. Bu durum hem hakem adına hem futbol adına talihsizlik. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik, iyi oynadık ve doğru işler yaptık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında gol yiyebilirdik ama yemedik. Ciddi bir rakiple karşılaştık. Çok şanslı bir teknik adamım, bu oyuncu grubuna sahip olduğum için. Önümüzde 13 zorlu maç var. Özellikle önümüzdeki 5 maçtaki performansımız Süper Lig'e çıkmamızı etkiler. Biz galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımın gayretleri olduğu sürece başarıya ulaşacağımıza eminim" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU ANKARA DERBİSİNİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan başkent derbisini basın mensuplarıyla izledi.

Ligin 21. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ankara'nın yeni stadında yapılan başkent derbisini Osmanlıspor, 2-0 kazandı.

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İlhan Demir ve beraberindekilerle bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ile sohbet eden Kasapoğlu, Ankara'da sporun daha da geliştirilmesi için spor yazarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Müsabakada görevli basın mensuplarına da başarılar dileyen Kasapoğlu, stattan ayrılırken gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan x, Erdem Özgenç xx (Berat Özdemir dk. 75 x), Luccas Claro x, Alper Uludağ xx, Barış Başdaş x, Bekir Yılmaz x, Nadir Çiftçi x, Bady x (Cosmin Matei dk. 33 xx), Jailton Paraiba x, Stephane Sessegnon x (Ahmet İlhan Özek dk. 87 ?), Bogdan Stancu x

Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Rahmetullah Berişbek, Engin Bekdemir

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xxx, Caner Arıcı xx (Ousmane N'Diaye dk. 87 ?), Anıl Karaer xxx, Tortol Lumanza Lembi xxx, Eric Ayuk Mbu xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer xxx (Beykan Şimşek dk. 81 ?), Hasan Kılıç xx (Galip Güzel dk. 71 x), Mertan Caner Öztürk xxx

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ognjen Todorovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Magaye Gueye

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Burhan Eşer (dk. 6), Sinan Kurt (dk. 10) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Jailton, Nadir Çiftçi, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Karcemarskas, Muhammed Bayır, Mertcan Öztürk, Sinan Kurt, Eric Mbu Ayuk (Osmanlıspor)