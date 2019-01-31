TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (30.01.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



ESKİŞEHİR'DEN TRANSFER ATAĞI

Cemali Sertel'i Başakşehir'e satarak (4.5 yıl) transfer tahtasını açan Eskişehirspor, oyuncusunu 1.5 yıl kiralık olarak kadroda tutacak. 2.5 yıl sonra tahtasını açan Es-Es; Hatay'dan Tom, Malaga'dan Cenk Gönen ve eski oyuncusu Berkay Dabanlı ile görüşüyor.



ÇİFT İMZA ATILDI

İstanbulspor bombaları arka arkaya patlattı. İlk olarak F.Bahçeli orta saha Uygar Mert Zeybek'i (3.5 yıl) kadroya katan sarısiyahlılar, ardından Göztepeli sol kanat Muhammed Enes Durmuş (4.5 yıl) ile anlaştı. Ayrıca kadro dışı olan Muhammed Demirci ile Barış Örücü'ye af çıktı.



GİRESUN'DA BİRİ BİTTİ BİRİ YOLDA

Giresunspor, Sivasspor'dan ayrılan Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı. Orta sahanın solunda görev yapan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta forma giydi. Bir tane de stoper isteyen Çotanaklar, Hırvat futbolcu Karlo Brucic ve Sırp oyuncu Marko Jovanovic ile görüşmelerini sürdürüyor.



KENAN ÖZER GAZİŞEHİR'DE

Gazişehir Gaziantep, Ankaragücü ile yollarını ayıran Kenan Özer ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 14'ü lig 1'i kupa olmak üzere 15 maçta forma giydi. Kenan 1 kez fileleri sarsıp, 1 de asist yaptı. Gazişehir ocakta Uğur, Erhan, Mücahit, Oğuz, Bjarnason ve Sow'u getirdi.



DENİZLİ'YE GOLCÜ GELDİ

Spor Toto 1. Lig lideri Denizlispor, yeni bir santrfor transferiyle bombayı patlattı. Yeşil-siyahlılar, 30 yaşındaki 30 yaşındaki Cezayirli forvet Idir Ouali ile el sıkıştı. Ouali Belçika'nın KV Kortrijk takımında bu sezon 18 maça çıktı, 3 gol atıp, 2 asist yaptı.