Yılmaz Vural söz verdi! Adana Demirspor...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kısa zamanda toparlanmak istediklerini ifade etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vural, kentteki bir otelin restoranında, yöneticiler, futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi.
Burada konuşan Vural, gelecek hafta sahalarında Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacaklarını anımsatı.
Denizlispor karşısında, deplasmanda alınan 5-1'lik mağlubiyetle herkesi üzdüklerini belirten Vural, şunları kaydetti:
"Başkanımız Murat Sancak'ı ve camiamızı üzdüğümüzü biliyoruz. Büyük fedakarlık yaparak her zaman bizlerin yanında olan başkanımız ve taraftarlarımıza söz veriyoruz. Bu durumu telafi etmek için var gücümüzle başarı için çalışacağız."
Takım kaptanı Kurtuluş Yurt da Gazişehir Gaziantep karşısında ellerinden geleni yapacaklarını bildirerek, "Denizlispor karşısında aldığımız mağlubiyet bize yakışmadı. Geride kalan maçlarda Adana Demirspor'un gücünü herkese göstermemiz lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Gazişehir Gaziantep maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kulübün basın sözcüsü Savaş Çokduygulu da mücadele azmi ve inatçı yapıya sahip bir camia olduklarını belirtti.
- 30.1.2019 13:02
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Yılmaz Vural söz verdi! Adana Demirspor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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