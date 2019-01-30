Adana Demirspor Gazişehir FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Pazartesi günü 16.00’da oynayacağı Gazişehir FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Adana Demirspor, Gazişehir FK maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalarla sona erdi. Basına ve taraftara açık antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenmanda yeni transfer Oleksandr Gladky'de takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Mavi-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 30.1.2019 19:42
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Adana Demirspor Gazişehir FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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