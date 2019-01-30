Adanaspor'dan kınama mesajı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Adana Vefaspor ile oynanan 15 yaş altı maçında altyapı sorumlusu Eyüp Arın, antrenör Fuad Kınalı ve beraberindeki teknik heyete, spor etik ilkeleriyle bağdaşmayan şekilde saldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Teknik heyetimize fiziki şiddette bulunan, kendilerini taraftar diye adlandıran grup ve o grubu yönlendiren sözde spor kulübünün başkanını kınıyoruz. Olayların daha vahim hale gelmesini önleyen Adana emniyet teşkilatımıza da teşekkür ediyoruz."

Adanaspor olarak tüm hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla hangi kategoride olursa olsun malum kulüp ile aramızda oynanacak karşılaşmalarda Adanaspor, malzemecisinden yöneticisine ve büyük taraftarına kadar Adanaspor ilkesine yakışır şekilde davranmaya devam edecek. Bu müsabakalarda gerçekleşecek en küçük istenmeyen olayın dahi tek sorumlusu sözde spor kulübünün zihniyetidir." ifadelerine yer verildi.