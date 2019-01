Giresunspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor

Ümit Özat yönetiminde kulüp tesislerinde düzenlenen idmana kadro dışı bırakılan Adama Ba da katılarak takımla çalıştı. İdman öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Ümit Özat, Eskişehir'de iyi futbol oynadıklarını ama gol bulamadıklarını kaydetti. Özat, "Eskişehirspor tüm puanlarını iç sahada toplamış, ligin en çok koşan, en genç takımlarından bana göre de ilki. Kaçırmış olduğumuz çok net pozisyonlar var bir gol bulsak oyun çok daha farklı yerlere giderdi. Çocukların oyunundan, özverisinden son derece memnunum, enerjileri iyi. Bir inancım olmazsa zaten burada olmazdım" dedi.



Aykut Demir, hakkında da konuşan Özat, tecrübeli futbolcunun A Milli Takım seviyesinde olduğunu belirterek, "Eski yönetimde yaşanmış olaylar. Ben her futbolcuyu aramızda görmek isterim çünkü futbolcu almak kolay değil. Kulüplerimizin durumları belli. Bugün benimle uyum sağlayamayan oyuncu yarın başka bir antrenörle uyum sağlayabilir neticede Giresunspor'un altın madeni yok. Mecbur elimizde kilerden en iyi verimi almak zorundayız. Aykut'a gelince onunla ilk konuştuğumda çok kızdım. Hatta elimde olsa çok daha farklı tepki verebileceğimi kendisine söyledim. Bunun nedeni ise Aykut bu ligde oynadığına bakmayı o A Milli takım seviyesinde bir oyuncu, bugün hala oralarda oynayanlardan bile yetenekli oyuncu. Dolayısıyla bu sorunu biraz kendisinde araması gerektiğini söyledim çünkü ona çok inanıyorum, güveniyorum kişiliğine de güveniyorum. İnsanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez Aykut Türk futbolunun bir değeridir Giresunspor'un da takım kaptanıdır" ifadelerini kullandı.



Adama Ba ile de bir görüşme yaptığını kaydeden Özat, şöyle devam etti:

"Onun yeteneklerine inanıyorum sıkıntıları var. Eğer oyuncu almayacaksak elimize kilerden yaralanmakta fayda var. Transfer yönünden başkan ve yönetim gayret içindeler o gayreti de gördüğüm için boynumuz tabi kıldan ince."



Osmanlıspor'un ligin iyi takımlarından olduğunu söyleyen Ümit Özat, "Bana göre, sezona çok kötü ve şansız başlayan ama bu ligin bence en iyi takımından birisiyle oynayacağız. Bulunduğu yer bende daha da yukarda olmalıydı. Zor bir maç olacak. Her maç zor, puan her maçta önemli. Savunma üzerine çalışıyoruz. Zor gol yiyen bir takım yapma üzerine çalışıyoruz tabi bunun yanında da gol atmayı becerebilmemiz lazım" dedi.